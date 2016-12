Rinden homenaje a los educadores pineros

Por: Jessica Padrón Rodríguez

“Honor a quien honor merece” decía José Martí, una frase que bien califica la labor que realizan en el país quienes tienen la misión de enseñar, razones por las que a 55 años de declararse Cuba libre de analfabetismo se homenajeó una vez más al contingente que da continuidad a esta gran victoria de la Revolución.

En el marco de la jornada se otorgó la medalla “Rafael María de Mendive” a Yudalis García Segura, Secretaria municipal de la FMC y a Mercedes Piñero, auxiliar de apoyo en la Escuela Secundaria Fabián Hernández.

Recibieron el reconocimiento especial del Ministerio de Educación la profesora María Isabel López, Catalina Miró, Lázaro Escobar, Oraima Cabrera, Alina Cárdena, entre otros.

Además, el Máster en Ciencias Lázaro Labrada, director municipal de deportes, fue laureado con el sello conmemorativo 55 aniversario del Secretariado Nacional del Sindicato junto a Inalvis Mazar, directora de Educación en el territorio pinero.

Instituciones como Josué País García y Magalis Montané Oropesa merecieron el premio “Por los caminos de Martí” y la condición “Colectivo martiano” a los centros Antonio Guiteras Holmes y la Escuela Secundaria Básica Urbana Protesta de Baraguá.

La condición “Maestros por la Patria” a la MSC. Eduviges Lavin Savón, María Dolores Rodríguez, Miriam Guerra Suárez, Lorenzo Molina Álvarez y a Kiusma Robles Contreras.

Por su entrega y disposición como continuadores del legado del Che, Martí y Fidel, destacaron, por la labor realizada en esta noble tarea, Heidi Torres Peraza e Idalberto Rodríguez Mora, ambos pertenecen a la Federación Estudiantil Universitaria y llevan, además de sus estudios, el interés de enfrentarse a un aula y dar clases.

“Desde pequeña supe que quería ser profesora y lo he logrado poco a poco, llevo solo un año y ya me siento parte del gremio. Trato de sobrellevar mi formación como profesional en la carrera de Ingeniería Informática de la cual no me he licenciado de manera conjunta a las clases de matemática que imparto a los niños de 7mo grado. Soy feliz” aseguró Torres Peraza.

Dedicada a Fidel, la jornada por el Día del Educador estimuló la incorporación de jubilados al sector, y a las nuevas generaciones que se forman como maestros, quienes cumplirán con una encomienda que el Comandante dejó y defendió junto al Apóstol, “ser culto es el único modo de ser libre” y que mejor manera de hacerlo que promoviendo la cultura, el amor, los valores, la disciplina y la historia mediante la enseñanza.

(Visited 1 times, 1 visits today)