Leoni Torres entrega su corazón desde Miami

Notas musicales es lo que, entre otros símbolos, tiene tatuado Leoni Torres en sus brazos. Una muestra fehaciente de que el cantautor cubano, uno de los más exitosos y populares de su generación, respira y disfruta música todo el día. Y más ahora desde su incorporación al catálogo de Magnus Media, compañía liderada por el salsero Marc Anthony y con la cual prepara su primer concierto masivo en Miami este 14 de febrero en el James L. Knight Center.

“Estoy muy contento de estar en Miami. Este es el primer show que vamos a hacer en un teatro tan grande y me van a acompañar Gente de Zona, Divan, entre otros grandes amigos que me están apoyando. Será un concierto muy especial en el que voy a interpretar canciones que el público ya conoce y temas que pienso lanzar durante esa noche”, reveló Leoni Torres a Diario Las Américas.

“Es un lugar hermoso. No sé si se va a llenar, pero lo importante es que la gente que vaya lo pase bien”, agregó el intérprete, que esta vez llega acompañado de toda su banda y enfrenta el reto de llenar casi 5 mil butacas avalado por el éxito de sencillos como Amor bonito, junto a Descemer Bueno; Para que un día vuelvas, junto a Pablo Milanés; Es tu mirada, junto a Kelvis Ochoa y Alexander Abreu, y otros clásicos que formarán parte de su esperado relanzamiento en la Ciudad del Sol.

Sobre el artista

Dueño de una carrera internacional prometedora, Leoni Torres va a dar mucho de qué hablar tras años de trabajo incansable en su natal Cuba. Primero, como miembro de la exitosa agrupación Charanga Habanera; y luego, como cantautor de baladas y temas pop.

“Llevo aproximadamente 10 años con mi banda, y los primeros cuatro fueron bastante difíciles porque venía de hacer salsa y timba cubana junto a la Charanga, entonces pasar a la balada pop fue algo muy radical”, recordó Torres, quien gracias a sus dosificadas apariciones en las redes sociales ha logrado convertirse en uno de los rostros más queridos, pero a la vez más enigmáticos de su país.

“El primer disco que hice fue de canciones románticas, baladas de puro amor, la gente no me conocía por eso tuve que volver a conquistar al público. Cuando comencé desde cero, mucha gente se me acercó y me dijo que estaba equivocado, que no era el camino que tenía que seguir, que el pop era para artistas internaciones y que lo que resultaba en Cuba era la música popular bailable. Esas cosas me afectaron, pero me mantuve fiel a mis ideas y arranqué una búsqueda hasta que descubrí mi propio estilo”, confesó el intérprete.

Luego de encontrar la fórmula perfecta, vino el éxito de “Amor bonito”, un dueto con Descemer Bueno, y el resto ya es historia. Sus amigos de Gente de Zona presentaron su trabajo a Marc Anthony, y hoy pertenece al catálogo de la estrella boricua con quien planea internacionalizar su carrera.

“Todavía nos estamos informando un poco de lo que va a pasar conmigo. Por mi parte, sigo escribiendo canciones. Próximamente voy a grabar un tema junto a Gente de Zona que vamos a promocionar este verano, y estoy haciendo colaboraciones para el disco nuevo de JLo (Jennifer López), con una canción que se llama “Recordándote”, que a ella y a Marc Anthony -que es el productor del disco- les gustó mucho”, adelantó.

Entre Miami y Cuba

Sin dejar del todo la isla, Leoni Torres continúa viajando permanentemente entre Cuba y Miami, su nuevo centro de operaciones y el lugar desde donde también escribe los nuevos temas que serán parte de su cuarto disco.

Consultado sobre cómo este proceso de inserción a un nuevo mercado puede afectar su vida personal en la isla, lugar donde reside su esposa e hijos, el artista reveló: “Lo hemos pensado mucho y han sido momentos bastante difíciles. Se nos dio una oportunidad única, esto de la invitación a pertenecer a Magnus Media fue una noticia que nos llenó de alegría, pero al mismo de preocupación al pensar en futuro. Este es un mundo nuevo y enfrentarme a un mercado tan competitivo y difícil es complicado, pero es una oportunidad que no podía dejar pasar”.

“En Cuba es muy difícil darse a conocer, no tenemos la conexión a internet ni el acceso a redes sociales que existe aquí. Y aunque es más fácil llegar a la radio y hay otras vías de promoción, sigue siendo un proceso difícil para cualquier artista”, agregó.

Acostumbrado a acaparar miradas desde que se dio a conocer como uno de los chicos sexy de la Charanga Habanera, esta temporada Leoni Torres continúa siendo el centro de atención de una industria que desde Miami le abre las puertas a un mundo de oportunidades. Y aunque no se considera un Latin lover, reconoció que su imagen ha sido vital para potenciar aún más su carrera.

“Nunca me he preocupado de que me tilden de sex symbol porque no creo que posea esas condiciones, siempre me he concentrado en tratar de escribir música y hacer canciones para que sea la música la que hable. Aunque, por supuesto, la imagen ayuda porque abre muchas puertas, pero también hay que tener talento”, finalizó.

Leoni Torres se presenta este 14 de febrero junto a Gente de Zona y Divan, en el James L. Knight Center, ubicado en la 400 SE 2nd Ave, Miami, en un concierto que comienza a las 8 p.m. Para boletos e información, llame al 305 416 5970.

Tomado del Diario de las Américas/Suenacubano

