Karamba pone sabor al Café

Karamba es una de las agrupaciones de música alternativa cubana más reconocidas a nivel internacional. Liderada por el músico y compositor Jorge Luis Robaina, la banda estrenó este 5 de enero un espacio de concierto que mantendrá de forma permanente, cada jueves, en el Café Cantante Mi Habana, del Teatro Nacional de Cuba, entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m.



Ritmos contagiosos, cuidadas interpretaciones, movidas coreografías y un repertorio bien balanceado, se conjugan para ofrecer al público un espectáculo maravilloso. Derrochan energía los músicos en escena, y con efusividad, responde la audiencia.

Durante el concierto pueden disfrutarse a plenitud clásicos del repertorio de Karamba como “Ingrata”, “Tú dices y no dices ná”, “Abrazos rotos”, por solo mencionar algunos. A estos se le suman aquellas obras que el público siempre espera, como es el caso del éxito “Soldadito marinero”, inspiración de Fito Páez recreada al estilo Karamba.

Resulta meritorio destacar el trabajo de la banda en el rescate de canciones del rock y de la música popular internacional que hicieron época en décadas anteriores, es así como hacen suyos temas que van desde “El rey”, de José Alfredo Jiménez, o “Échame a mí la culpa”, de Miguel Aceves Mejía; ambos clásicos de la música mexicana, hasta “I got you” (I feel good), de James Brown, o “That’s the way I like it”, de KC & The Sunshine Band.

Con Karamba se pasa una tarde diferente, divertida, con muy buena energía. Pareciera como si recibiéramos una inyección de pura adrenalina en forma de música que obliga a bailar sin pausas y, al mismo tiempo, nos hace sentir relajados y en pleno disfrute. Definitivamente es una experiencia que todos merecen vivir. Solo nos queda invitarlos a “karambear” el próximo jueves en la matiné del Café Cantante Mi Habana del Teatro Nacional, a las 4:00 de la tarde. ¡Ahí nos vemos!

Toamdo de suenacubano

