¿En qué se diferencia el premio The Best del Balón de Oro?

Los premios The Best de la FIFA dieron la antesala a la entrega de la condecoración individual más prestigiosa del viejo continente para los jugadores del deporte más visto en el mundo, el Balón de Oro, pautada para enero de 2018.

Cristiano Ronaldo se coronó como mejor jugador de la temporada pasada, para criterio de la FIFA que evalúa el rendimiento de la campaña regular, contrario al Balón de Oro que analiza el desempeño general de los prospectos a recibir el premio.

¿Por qué dos premios?

Desde 1956, la revista francesa especializada, France Football, era la encargada de analizar jugadas, revisar el rendimiento y evaluar el comportamiento en cancha de los jugadores para distinguir al mejor futbolista del año.

Para ese entonces, el precursor de la Copa de Campeones de Europa (actual UEFA Champions League), Gabriel Hanot, quien también era el director de la revista, puso las reglas titulando como mejor jugador exclusivamente a quienes eran oriundos del viejo continente.

Los futbolistas eran y siguen siendo evaluados por comunicadores sociales del mundo deportivo.

No fue hasta 1988 que la FIFA decidió galardonar a los mejores jugadores con el FIFA Best Player of the Year, premio que no fue muy trascendental en el mundo del fútbol.

A finales de 2009, ambos premios unieron fuerzas para renovar e innovar con la inclusión de todos los jugadores de Europa sin distinción de raza o etnia y lanzar el primer Balón de Oro de la FIFA el año siguiente, el 5 de julio de 2010.

Seis años más tarde la FIFA y la editorial France Football volvieron a separar sus senderos, quedando bajo la tutela de la revista francesa el prestigioso e histórico premio que distingue de forma separada al máximo organismo rector del balompié al mejor futbolista del año del año.

Por su parte, el ente rector del fútbol mundial lanzó el galardón The Best para premiar con una visión distinta a los profesionales de la cancha.

¿Qué los diferencia?

Tras la separación de criterios entre la FIFA con los The Best y France Football con el Balón de Oro, hay varias ponderaciones que diferencian un premio de otro.

Para The Best se toma a consideración sólo el rendimiento de la temporada y los sufragios quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por la FIFA) y un 50 por ciento por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA.

Cristiano Ronaldo posee dos premios The Best al mejor jugador. Foto: EFE

Para este año los coronados The Best fueron Cristiano Ronaldo, como mejor jugador del curso 2016-2017, mientras que el departamento de entrenadores premió a Zinedine Zidane.

El Balón de Oro considera solamente las votaciones de 193 periodistas deportivos, dando el poder a la prensa especializada en ese campo que eligen a tres futbolistas de un listado de 30 jugadores. Las puntuaciones van de cinco, tres y uno respectivamente. Además, este trofeo se entrega por el año natural, englobando participación con las selecciones y amistosos.

Lionel Messi posee cinco balones de oro en su palmarés. Foto: EFE

Esa es la razón por la que para el Balón de Oro se tendrá en cuenta este inicio de temporada, además de los partidos de competición de la pasada que se disputaron desde enero e, incluso, los duelos internacionales que los nominados han disputado con su selección desde el comienzo del verano. Jugadores como Neymar podrán incluir en sus síntesis sus primeros meses vistiendo la playera del PSG, contrario al The Best que sólo consideró su participación con el FC Barcelona.

Tomado de Telesur