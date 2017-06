¿Cuál es la mejor camara fotográfica profesional Nikon o Canon?

Muchos me preguntáis si las cámaras Nikon son mejores o si son las Canon. La respuesta, para los que andéis justitos de tiempo y no podáis leer todo el artículo es que no existe ninguna marca mejor que la otra por definición.

Los que queráis saber el porqué seguid leyendo.

¿Cuál es mejor cámara réflex: Nikon o Canon?

Tanto Canon como Nikon son grandes marcas de prestigioso renombre, marcas que demostraron a lo largo de muchos años su valía y su preocupación por ofrecerle al usuario un producto bueno, de altas prestaciones, y que sea la mejor combinación posible de prestaciones, precio y calidad.

Os digo una cosa: si os encontráis con alguien que os recomiende efusivamente una de las dos marcas pero criticando la otra marca, no os fiéis, esa persona no sabe lo que dice. En serio. En este campo de la cámaras réflex existen muchos fanatismos, personas que por haber tenido y tratado toda la vida con una marca X creen que ésa es la mejor marca del mundo, y así se lo recomiendan a sus amigos y familiares.

Puedo entender que porque hayan tenido experiencias positivas con una marca en particular la quieran promover y recomendar, hasta ahí todo bien, lo que no me parece adecuado es que se esmeren en desacreditar a la otra marca, sólo por fanatismo, muchas veces con mucho desconocimiento.

La mayoría de las personas nos inclinamos hacia una marca u otra, Canon, Nikon (u otras marcas) casi por casualidad: o porque algún amigo haya tenido esa marca, o porque su precio nos haya parecido más asequible, etc.

Pero a día de hoy, no existe ningún consenso entre los expertos de que una marca sea CLARAMENTE mejor que la otra. Conozco a gente felizmente enamorada de las Nikon (como es el caso de un servidor) así como otros para los que la fotografía es sinónimo de la palabra “Canon”.

Si buscáis en la mayoría de los blogs, foros y páginas webs análisis y críticas tanto de Canon como de Nikon siempre encontraréis experiencias buenas y malas. Para mí son siempre las experiencias buenas las que cuentan, ya que las malas la mayoría de las veces provienen del hecho de que la gente se compra cámaras sin saber primero qué es lo que buscan, pues hay una cámara para cada uno de nosotros y hay que saber dar con ella 😉

Dicho esto, pasemos a los hechos y datos concretos:

Compatibilidades

En el caso de Nikon la mayoría de sus cámaras réflex y objetivos fabricados desde 1959 son compatibles unos con otros.

Para Canon no siempre es así, existen algunas limitaciones pero en casos muy muy raros como por ejemplo si queremos usar un objetivo anterior a 1985 es muy probable que no nos sea compatible, pero todos los objetivos EOS son compatibles con todas sus réflex EOS.

Una ventaja de la Canon es que, con un pequeño adaptador, te permite usar objetivos de la Nikon (los que vengáis de Nikon y tengáis objetivos Nikkor pero quisiérais pasaros al otro bando, al de Canon, es posible).

Ventas de Nuevos Modelos de Cámaras

Nikon tiene la costumbre de anunciar sus cámaras un par de meses o así antes de ponerlas a la venta, lo que resulta útil, pues duele mucho gastarse uno todos sus ahorros en una cámara réflex para descubrir a los 2 ó 3 días que ya han sacado un nuevo modelo.

Pero en el fondo esto es un pequeño defecto de gestión comercial de Nikon. A esta casa siempre se le ha dado bien anunciar pero nunca supo poner a la venta sus productos de manera rápida y ágil. Hubo años en que anunciaron alguna cámara (creo que la D100, allá por el año 2002) y no estuvo disponible a la venta hasta casi un año y medio después.

Canon, en cambio, anuncia y pone a la venta sus modelos casi al instante.

Calidad de Imagen

No os dejéis engañar, Nikon y Canon de precios similares ofrecen normalmente calidades de imagen similares, salvo muy raras excepciones. Incluso cuando se da alguna de estas excepciones casi nadie puede ver esa diferencia de calidad. Las fotos buenas son buenas y punto, no importa si fueron tomadas con una cámara u otra ¿si o no?

Ajustes y Facilidad de las Opciones del Menú

Mi experiencia personal es que en Nikon la mayoría de los ajustes que tenemos que tocar continuamente (ISO, balance de blancos, compensación de exposición, etc.) los tenemos al alcance, accesibles de manera muy rápida. En cambio, las veces que he usado Canon reconozco haber encontrado alguna ligera complicación, ya que para llegar al ajuste tienes que entrar al menú y buscar el ajuste en cuestión.

Compresión y Calidad JPG

La teoría dice que las fotos JPG repletas de detalles, luz y colores tienden a ocupar más espacio en la tarjeta de memoria, a diferencia de las imágenes más oscuras, con menos detalles, menos objetos y menos colores, que normalmente ocupan menos espacio.

Aquí las cámaras Canon hacen una mejor labor: cuando una imagen tiene mucho detalle las cámaras Canon suelen generar un archivo JPG más grande, y cuando no es el caso el JPG suele ser más pequeño, como es lógico. Nikon, en cambio, tiende a que sus archivos JPG tengan todos el mismo tamaño, desaprovechando así un espacio valioso y estropeando la calidad del archivo muchas veces.

Ayuda

La mayoría de las réflex digitales de Nikon (creo que todas) llevan un pequeño botón con un punto de interrogación, para ayuda rápida. En cuanto lo tocas te explican la función en la que estás en ese momento. Canon no tiene ese botoncito, tendréis que ir siempre al librito ;-P

Como véis, cada una de las 2 grandes marcas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, así que no os comáis la cabeza, por favor no os volváis locos, sé que una compra de este calibre es una decisión que hay que tomar muy detenidamente, pero muchas veces podemos caer en el error de escuchar una opinión, luego otra, luego otra, y otra y otra, y justo cuando estamos a punto de realizar la compra, volvemos a leer otra opinión, y nos volvemos locos.

Espero que ahora lo tengáis un poco más claro. Ni Canon es mejor que la Nikon ni al revés. Decidlo por ahí please, se agradecen recomendaciones y votos

