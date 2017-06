Cristina Fernández lanza hoy el frente Unidad Ciudadana

Quiero ver tu bandera, subraya en sus redes sociales desde hace unos días la exmandataria, quien convocó a apoyar esta plataforma, integrada por cinco partidos, cuyos protagonistas afirman que buscan ‘ponerle un freno a las políticas de ajuste que se están llevando adelante en nuestro país’.

‘El Gobierno de Cambiemos no tiene límites. Por eso, el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones’, subraya en su sitio en internet este frente, cuyo lema reza: Unidad ciudadana para volver a tener futuro. Por eso la emergencia. Por eso la urgencia. Por eso, también, la responsabilidad histórica, agrega.

Mientras comienza a moverse el juego político camino a las elecciones, primero para las PASO (elecciones primarias, abiertas y simultáneas), el 13 de agosto, y luego para las legislativas del 22 de octubre, Fernández alzará su voz este martes en un nuevo llamado a construir la unidad, como viene sosteniendo en sus intervenciones desde hace varios meses.

Según ha trascendido, al acto de hoy, donde ella será la única oradora, se prevé asistan unas 30 mil personas.

El lanzamiento del frente coincidirá con una fecha histórica para el país, el día del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

Fernández anunció el pasado 14 de junio por sus cuentas oficiales en las redes sociales las propuestas de esta plataforma, integrada por el partido Compromiso federal, del Gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; Frente Grande (intendente Mario Secco); Kolina (del diputado nacional Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (de Martín Sabbatella) y el Partido de la Victoria (de Aldo San Pedro).

‘No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro’, apunta el texto de esta iniciativa.

En el documento, de 15 ejes, sus promotores subrayan que quienes lo firman ‘nos comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia’.