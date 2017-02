Por: María Caridad Esquivel Díaz

“La edad de los héroes y los genios no se mide por días ni por años, sino por largos siglos y milenios”, dijo una vez el Indio Naborí en una tentativa de definir la dimensión existencial de muchos hombres.

Este 6 de febrero Cuba evoca a Camilo Cienfuegos en el aniversario 85 de su natalicio. Y él está. Sigue multiplicado en el pueblo: jugando en cualquier esquina, joven y alegre en las aulas, latiendo en las tribunas.

Entre tantos Camilos que hay, este día vienen al caso el adolescente que fue el Héroe de Yaguajay y Camila, una joven pinera que no solo por su nombre nos recuerda al guerrillero, sino también por su sonrisa y porque quiere ser artista.

Conocí a Camila por televisión. Unas horas después que dio su crédito en el programa para adolescentes del telecentro Isla Visión que conduce, se convirtió en una peculiar entrevistada.

Periodista: ¿Vas a ser periodista o Locutora?

Camila: Yo voy a ser actriz.

P: (…) Me equivoqué. ¿Y desde cuándo lo sabes?

C: Desde chiquitica.

P: ¿Artista desde chiquita?

C: Sí, primero quería ser bailarina de ballet clásico; pero bueno, era gordita. Cuando me presenté y vieron que para baile clásico no daba, entonces pensamos que en el baile español a lo mejor sí. Mi mamá me llevó y yo iba muy ilusionada pero no, tampoco pude.

P: (?)

C: Me aceptaron. Fui nada más a la primera clase. Todas las niñas del grupo bailaban y hacían lo que nos indicaban y yo me quedé parada ahí, sin moverme. Me decían ¡vamos Camila, baila! y yo nada, lo que yo quería era tocar las castañuelas y no bailé. Entonces le dijeron a mi mamá que si yo iba a seguir portándome así, tan mal, que por favor, no me llevara más. Y entonces dije que lo que quería era ser actriz.

P: ¿Qué has hecho en función de ello?

C: Estudiar, vincularme a la televisión, leer mucho teatro; y estar pendiente de las captaciones para la Escuela Nacional de Arte (ENA). Me presentaré hasta que apruebe.

P: ¿Ya te presentaste una vez?

C: Sí, el 24 de febrero de 2016, salí bien en casi todo, menos en afinación. Dice la profesora Corina Mestre que soy una de las personas que mejor lee en el país, pero que soy la más desafinada.

***

Camila tiene 16 años y estudia el décimo grado en el preuniversitario Celia Sánchez Manduley de la Isla de la Juventud. Ahora se prepara para presentarse al segundo corte de las pruebas de aptitud para ingresar en la Escuela Nacional de Teatro.

P: ¿Y la afinación?

C: Mejorando mucho. Recibo clases de canto tres veces a la semana y estudio todo el tiempo, la profesora dice que voy bien. En otros momentos practico la interpretación que también me hace falta. El 24 de este mes vuelve la comisión a hacer las captaciones para la ENA.

P: ¿Lo más importante ahora?

C: Importante es todo, las asignaturas del pre: la historia, la literatura, el programa de televisión, distraerme… Pero en la ENA están mis sueños, allí es donde se estudia lo que yo voy a ser…

***

El uniforme azul del preuniversitario se ve correcto en la esbeltez de Camila. Les decía que ella se da un aire al héroe de Yaguajay en la sonrisa y en inclinación por el arte, pero en cómo lucen en uniforme cada uno en su tiempo también se parecen.

Sin embargo estas aproximaciones no constituyen lo que marca el detalle significativo este día. Los son, sí, las épocas en que les tocó vivir a Camilo y a Camila.

Tal vez una de las facetas menos conocidas de Camilo Cienfuegos es el interés que tuvo por la escultura, razón por la cual matriculó esa especialidad en la academia San Alejandro en 1947. El sueño del entonces joven de 16 años no se concretó: éste debió abandonarlo por necesidad de empleo para el sustento familiar; y después se dedicó luchar por una Cuba mejor.

Camila Mejías Pita nació en 1990; cultivar su histrionismo, encauzar su vocación, ser varias desde las tablas y escuchar las ovaciones del público son opciones para ella: La Revolución está hecha.

(Visited 1 times, 1 visits today)